Meclis'in ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), koronavirüs önlemleri kapsamında genel kurul çalışmaları sırasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Son zamanlarda artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ilave tedbirler alınmaya başladı.

Yeni tedbirlerden biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için düzenlendi.

MECLİS'E ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM yerleşkesi ve eklentileri ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 01- 31Aralık 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi.