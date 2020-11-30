Euro
9.3302
-0.23%
Dolar
7.7897
-0.31%
Altın
444.87
-1.04%
Borsa
1.314
-1.09%
Bitcoin
143.000
0.14%
EXEN Coin
8.81
-2.21%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Meclis'in ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), koronavirüs önlemleri kapsamında genel kurul çalışmaları sırasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 12:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Meclis'in ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi

    Son zamanlarda artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ilave tedbirler alınmaya başladı.

    Yeni tedbirlerden biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için düzenlendi.

    MECLİS'E ZİYARETÇİ YASAĞI

    TBMM yerleşkesi ve eklentileri ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 01- 31Aralık 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi.

    Meclis in ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir