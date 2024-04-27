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Gazze'de can kaybı 34 bin 356'ya çıktı

Gazze'de can kaybı 34 bin 356'ya çıktı İsrail’in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388’e, yaralıların sayısı ise 77 bin 437’ye yükseldi.