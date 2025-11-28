Mehmet Ali Ağca’nın İznik ziyareti kısa sürdü: Şehirden ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

13 Mayıs 1981'de Papa II. Ioannes Paulus’a yönelik suikast girişimiyle tarihe geçen Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’e gelmişti.

Ağca, burada yaptığı açıklamada, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılmak istediğini söylemişti.

EMNİYETİ ALARMA GEÇİREN AĞCA, İZNİK'TEN AYRILDI

Daha önce bir Papaya suikast girişiminde bulunan Ağca'nın, başka bir Papa’nın katılacağı resmi bir etkinliğe katılma talebi, güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

Mehmet Ali Ağca'nın İznik ziyareti süresince güvenlik önlemleri alındı.

Ağca'nın arkadaşlarına ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir ricada bulunulduğunu söylediği belirtildi.

Bunun üzerine Ağca’nın saat 18:00 sıralarında İznik'ten ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.