Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti

Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti

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Gazeteci Merdan Yanardağ, 2. Abdülhamit hakkında canlı yayında hakaretlerde bulundu.

Tele 1 TV genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika adlı programda Osmanlı padişahi, Sultan 2. Abdülhamit hakkında ağır sözler sarf etti.

ABDÜLHAMİT'E "AŞAĞILIK" DEDİ



Kadın-erkek eşitliğinden dem vuran Yanardağ, döneminde zulüm ve despotluk yapıldığını iddia ettiği Abdülhamit'e "aşağılık" dedi. Yanardağ'ın bu hakareti, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti