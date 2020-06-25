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    Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti

    Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti

    Gazeteci Merdan Yanardağ, 2. Abdülhamit hakkında canlı yayında hakaretlerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 23:24
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    Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti #1

    Tele 1 TV genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika adlı programda Osmanlı padişahi, Sultan 2. Abdülhamit hakkında ağır sözler sarf etti.

    ABDÜLHAMİT'E "AŞAĞILIK" DEDİ

    Kadın-erkek eşitliğinden dem vuran Yanardağ, döneminde zulüm ve despotluk yapıldığını iddia ettiği Abdülhamit'e "aşağılık" dedi. Yanardağ'ın bu hakareti, sosyal medyada büyük tepki topladı.

    Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etti

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