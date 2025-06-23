Meriç Nehri’nde 80 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde balıkçı Recai Ateş, teknesiyle açıldığı Meriç Nehri’nde unutulmaz bir av deneyimi yaşadı. Attığı ağa takılan büyük balığı uzun uğraşlar sonucu tekneye çeken Ateş, karşısında gördüğü dev yayın balığıyla şaşkınlık yaşadı.

80 KİLO AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 80 kilo ağırlığındaki yayın balığını tekneye almayı başaran Ateş, yıllardır böyle büyük bir balık yakalamadığını belirterek, “İlk anda gözlerime inanamadım, ama kısa sürede bu şaşkınlık yerini büyük bir sevince bıraktı” dedi.

Nehirde yakalanan bu dev yayın balığı, sadece Ateş için değil, balığı gören çevredekiler için de heyecan verici bir anı oldu. Dev balığı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılırken, balıkçının başarısı sosyal medyada da ilgi çekti.