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    Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain yakalandı

    Limanda kağıt yüklü konteynerde yapılan aramalar sonucunda 220 kilogram kokain ele geçirildi.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 23:48
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    Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkorik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı.

    Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain yakalandı VİDEO


    220 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #1

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #2

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #3

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #4

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #5

    Mersin Limanı nda 220 kilogram kokain yakalandı #6

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