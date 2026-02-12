Mersin'de ampul değiştirirken akıma kapılıp öldü

- Mersin Tarsus'ta ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe hayatını kaybetti.
Mersin'de akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
