Abone ol: Google News

Mersin'de ampul değiştirirken akıma kapılıp öldü

Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe (22), hayatını kaybetti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 02:52
Mersin'de ampul değiştirirken akıma kapılıp öldü
  • Mersin Tarsus'ta ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe hayatını kaybetti.
  • Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Boztepe kurtarılamadı.
  • Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İç Haber Haberleri