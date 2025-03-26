Mersin'de demiryolu inşaat alanında yangın

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehitishak Mahallesi Turkuaz pazaryeri bitişiğinden geçen demiryolu inşaat bölgesinde, tünel betonu üzerine su geçişini engellemesi için monte edilen keçe ve membran olarak adlandırılan izolasyon malzemesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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