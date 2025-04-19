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AA

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, sistemle denizlerde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi.

"53,5 KİLOMETRELİK BİR ALANDA DENETİM SAĞLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti.

Kente her yıl 5 binin üzerinde geminin geldiğini ve bunun tamamının denetlendiğini kaydeden Halisdemir, şu ifadeleri kullandı:

Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı 'drone'umuzla, EGDS ile denetim yapıyoruz. Bu sistemle yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda, Çeşmeli'den Kulak mevkiine kadar kesintisiz denetim gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz.

Öte yandan belediyenin, 2019'dan bugüne kadar toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin lira ceza uyguladığı bildirildi.