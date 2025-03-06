Mersin'de ev yangını yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehitkerim Mahallesi 3425 Sokak No:12'de bulunan eski yapı tek katlı evde, gece saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde yapılan incelemede yalnız yaşayan 60 yaşındaki B.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şahsın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken yapılan inceleme sonrası cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.