Mersin'de evini su basan yaşlı adama polis yardım etti

- Mersin'in Tarsus ilçesinde 79 yaşındaki bir vatandaşın evi şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldı.
- Emniyet ekipleri ihbar üzerine kısa sürede adrese ulaşıp su tahliye çalışmaları yaparak olası riskleri engelledi.
- Yaşlı adamın güvenliği sağlanarak ev su baskınından kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1324 Sokak’ta, yoğun yağışın ardından yağmur sularının eve dolması üzerine durum emniyet birimlerine bildirildi. Yaklaşık 27 yıldır aynı adreste bulunduğu öğrenilen yaşlı adam, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı.
POLİSLER SUYU KÜREKLE TAHLİYE ETTİ
İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, su basan evde tahliye çalışması başlattı. Ev içindeki biriken suyu küreklerle boşaltan ekipler, ardından bahçede biriken yağmur sularını da tahliye ederek olası riskleri ortadan kaldırdı.
GÜVENLİK SAĞLANDI
Yağmur altında ıslanmalarına rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, yaşlı vatandaşın güvenliğini sağlayarak evi su baskınından kurtardı. Ev sahibinin yalnızca zaman zaman adrese geldiği, yaşlı adamın ise uzun süredir evi barınma amacıyla kullandığı öğrenildi.