Euro
9.0044
0.04%
Dolar
7.395
-0.11%
Altın
438.27
-0.29%
Borsa
1.563
0.24%
Bitcoin
281.310
8.84%
EXEN Coin
11.68
1.30%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Mersin'de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık

    Mersin'de, birbirlerinden habersiz Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca dolandırıldıkları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 11:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık

    Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti.

    E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı.

    2 AİLEDEN 60 BİN TL ALDILAR

    Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

    Mersin'de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık VİDEO

    AİLELER KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

    4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #1

    Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.’nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı.

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #2

    GELİN ADAYI ARANIYOR

    Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #3

    Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının, kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #4

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #5

    Mersin de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir