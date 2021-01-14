Mersin'de film gibi evlilik vaadiyle dolandırıcılık

Mersin'de, birbirlerinden habersiz Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca dolandırıldıkları ortaya çıktı.

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti.

E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı.

2 AİLEDEN 60 BİN TL ALDILAR

Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

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AİLELER KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.’nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı.

GELİN ADAYI ARANIYOR

Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının, kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.









