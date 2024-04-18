Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Mersin'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 17. Cadde ile 32 Cadde'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölge sakinleri kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirterek, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılmasıyla ilgili talepte bulunmalarına rağmen henüz çözüme kavuşturulmadığını kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)