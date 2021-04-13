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    Mersin'de şanzımandan uyuşturucu çıktı

    Mersin'de, kargo aracılığıyla gönderilen şanzımanın içinde 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:55
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    Mersin'de şanzımandan uyuşturucu çıktı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden M.A'nın, 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu otomobil yedek parçası satan bir işletmeden satın aldığı şanzımanın içerisine gizleyip kendi adına kargoyla kente gönderdiğini belirledi.

    KARGOYU ALANLARA OPERASYON

    Mezitli ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden kargoyu teslim alan şüpheliler M.A, F.D. ve A.Y.S'yi takip eden ekipler, Menderes Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı, şanzımanda 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Mersin'de kargoyla gönderilen şanzımandan uyuşturucu çıktı VİDEO

    Mersin de şanzımandan uyuşturucu çıktı #1

    Mersin de şanzımandan uyuşturucu çıktı #2

    Mersin de şanzımandan uyuşturucu çıktı #3

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