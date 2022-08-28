Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı
- 28.08.2022 - 05:52
Mersin'de Mut ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Bağcağız'da bulunan kayalıklarda yöre sakinlerinden Samet Taş, bölgede otlattığı kayalıklara çıkan keçilerini kurtarmak istedi.
Keçilerinin ardından gitti kayalıklarda mahsur kaldı
Yaklaşık 70 metre kayalıklardan yukarı çıkan Taş, bir süre sonra ne aşağı inebildi ne de daha fazla yukarı çıkabildi.
Bunun üzerine Taş'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri eşliğinde bölgeye arama kurtarma ekiplerinden AKUT görevlendirildi.
Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı - Video
AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı
Olay yerine gelen ekipler, kayalık alanda sistemlerini kurarak halatla aşağıya inip şahsı yukarı çekerek kurtarmayı başardı.
İHA'nın haberine göre, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan Taş, ekiplere teşekkür etti.