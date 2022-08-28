Mersin'de kayalıklarda kalan keçilerini kurtarmak isteyen bir kişi mahsur kalınca devreye AKUT ekipleri girdi. Mahsur kalan şahıs kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Mersin'de Mut ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Bağcağız'da bulunan kayalıklarda yöre sakinlerinden Samet Taş, bölgede otlattığı kayalıklara çıkan keçilerini kurtarmak istedi.

Keçilerinin ardından gitti kayalıklarda mahsur kaldı

Yaklaşık 70 metre kayalıklardan yukarı çıkan Taş, bir süre sonra ne aşağı inebildi ne de daha fazla yukarı çıkabildi.

Bunun üzerine Taş'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri eşliğinde bölgeye arama kurtarma ekiplerinden AKUT görevlendirildi.

Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı - Video

AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, kayalık alanda sistemlerini kurarak halatla aşağıya inip şahsı yukarı çekerek kurtarmayı başardı.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan Taş, ekiplere teşekkür etti.



