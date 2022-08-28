Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.959
-1.16%
BTXN Coin
4.59
-2.34%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı

    Mersin'de kayalıklarda kalan keçilerini kurtarmak isteyen bir kişi mahsur kalınca devreye AKUT ekipleri girdi. Mahsur kalan şahıs kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
    • 28.08.2022 - 05:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı

    Mersin'de Mut ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Bağcağız'da bulunan kayalıklarda yöre sakinlerinden Samet Taş, bölgede otlattığı kayalıklara çıkan keçilerini kurtarmak istedi.

    Keçilerinin ardından gitti kayalıklarda mahsur kaldı

    Yaklaşık 70 metre kayalıklardan yukarı çıkan Taş, bir süre sonra ne aşağı inebildi ne de daha fazla yukarı çıkabildi.

    Bunun üzerine Taş'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri eşliğinde bölgeye arama kurtarma ekiplerinden AKUT görevlendirildi.

    Mersin'de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı - Video

    Mersin de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı #1

    AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

    Olay yerine gelen ekipler, kayalık alanda sistemlerini kurarak halatla aşağıya inip şahsı yukarı çekerek kurtarmayı başardı.

    İHA'nın haberine göre, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan Taş, ekiplere teşekkür etti.

    Mersin de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı #2

    Mersin de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı #3

    Mersin de keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Elazığ'da halı izdihamı
    3. Sayfa

    Elazığ'da halı izdihamı

    Konya'da trafik ortasında kavga kamerada
    3. Sayfa

    Konya'da trafik ortasında kavga kamerada

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir