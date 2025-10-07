Mersin’de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Mersin'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.