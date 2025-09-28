Mersin'de minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
MİNİBÜS KAZASI: 3 ÖLÜ, 16 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otoyolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.