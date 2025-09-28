Abone ol: Google News

Mersin'de minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin’de otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 02:08
Mersin'de minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

MİNİBÜS KAZASI: 3 ÖLÜ, 16 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otoyolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

İç Haber Haberleri