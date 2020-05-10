En Son Haber

İç Haber

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı

Narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.