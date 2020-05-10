- En Son Haber
- İç Haber
- Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı
Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı
Narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
- AA
- 10.05.2020 - 13:04
Mersin'in Erdemli ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.