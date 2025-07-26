Abone ol: Google News

Mersin'de orman yangını

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı orman yangını çıktı.

İHA İHA
26.07.2025 07:11
Mersin'de orman yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde Bahçederesi Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı.

SİLİFKE'DE ORMAN YANGINI PANİĞİ: ALEVLER TAŞUCU'NA YAKLAŞTI

Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti.

Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi.

Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına havadan da desteklerin yönlendirildiği belirtildi.

İç Haber Haberleri