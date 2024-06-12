Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İHA
Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti.
Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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