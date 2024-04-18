Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında, 80 DA 064 plakalı otomobil, aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi öldü

Kaza da Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanlardan sürücü yaralandı, yanında bulunan R.B.(28) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden ve Osmaniyeli olduğu öğrenilen R.B'nin cansız bedeni morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)