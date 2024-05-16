Mersin'de polis evine saldıran teröristin anne ve babası gözaltına alındı
DHA

2 yıl önce Mersin'de yaşanılan terör saldırısıyla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı..

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül 2022'de Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polis Evi'ne saldırı düzenleyerek polis memuru Sedat Gezer'i şehit ettikten sonra bomba ile kendini patlatan 'Sara Tolhıldan' kod adlı PKK'lı Dilara Ü.'nün terör bağlantılarını tespit etmek amacıyla harekete geçti.

Teröristin anne ve babasına gözaltı

Jandarma, soruşturma kapsamında terörist Dilara Ü.'nün annesi P.Ü. ve babası H.Ü.’yü İstanbul’da yakalayıp, gözaltına aldı.

Sorguları sonrası serbest bırakıldı

Kocaeli’ye getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki sorguları sonrası 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

P.Ü. ve H.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)