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    Mersin'de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar

    Mersin’de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 10:36
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    Mersin'de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti.

    Şahısları bulmak için uzun bir süre teknik takip yapan ekipler, şüphelilerin U.O., H.Ş.T., C.B., M.Y., A.B. ve E.N. olduğunu tespit etti.

    İTİRAF ETTİ

    Yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 şahıstan M.Y., sosyal medya üzerinden bir şahsı dolandırdıklarını itiraf etti.

    Mersin de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar #1

    Bunun üzerine şahısların cep telefonları ve bilgisayarlarında da inceleme yapan ekipler, meydana gelen benzer yöntem ile birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını tespit etti.

    28 BİN 740 LİRA DOLANDIRDILAR

    Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin, bu yöntemle 4 kişiyi dolandırdıkları, 28 bin 740 lira gelir elde ettikleri belirlendi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizler de kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.

    Mersin de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar #2

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Ş.T. ve M.Y. tutuklanırken, U.O., C.B. ve A.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile E.N. ev hapsi ile serbest bırakıldı.

    Mersin de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar #3

    Mersin de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar #4

    Mersin de sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar #5

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