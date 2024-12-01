Mersin'de tahliye bacasına düşen tavşan kurtarıldı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evin damında bulunan kullanılmayan soba dumanı tahliye bacasına, evcil bir tavşan düştü. Ev sahibi Serap Kahraman, tavşanın mahsur kaldığını fark ederek durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

DUVARI DELDİLER, TAVŞANI KURTARDILAR

Ekipler, baca içerisindeki tavşanın tam konumunu tespit ettikten sonra, dışarıdan başlattıkları çalışmayla 3,5-4 metre derinlikteki bacaya ulaşmayı başardı. Merdivenle tavşanın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, dikkatlice duvarı delerek koridor açtı ve tavşanı güvenle çıkarttı.

Genel durumu iyi olan tavşan, sahibi olan çocuk tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Annesi Serap Kahraman ise itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.