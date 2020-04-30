Mersin'de yaraladığı eşini tehdit eden zanlıya gözaltı

Boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, sonrasında sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunan zanlı, bir parkta yakalandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, hakkında 'hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G., kendisinden boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi tornavidayla 11 yerinden yaralayarak kaçmıştı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan zanlı sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu.

"SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM"

"Layığını buldun Emel" diye paylaşımda bulunan Hakan G., "Dümbüklerin, torbacıların sermayesi yaptın he kendini. 5 senedir almışım seni. Hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil, rüsva ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp rızkını getiriyordum. Yazık senin o şerefli ailene. Keşke anan kadar şerefli haysiyetli olaydın. Peki Hakan bunları senin yanına bırakır mı? Asla. Şimdilik elimin altında tornavida vardı onunla yedin üç beş tane ama ant olsun seni kurşuna dizeceğim Emel" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaraladığı eşine sosyal medya hesabından tehditler savuran zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı dün gece, Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir parkta yatarken yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.