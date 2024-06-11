Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri; Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Adreslerde arama yapan ekipler, 13 cep telefonu, 15 sim kart, 3 tablet, 24 kredi kartı, 1 hafıza kartı, 2 hesap cüzdanı, 22 tabanca fişeği, yasa dışı bahisten elde edilen 5 bin 500 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)