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    Mersin'de YPG'ye gece operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye'den Mersin'e geldiği tespit edilen 2 YPG'li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
    • 30.11.2022 - 04:20
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    Mersin'de YPG'ye gece operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da gerçekleştirdikleri PKK/KCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPG/PYD üyesi şahsın Mersin'e geldiğini tespit etti.

    Polisten gece operasyonu

    Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.

    Mersin de YPG ye gece operasyonu #1

    Aramalar sürüyor

    İHA'nın haberine göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarının sürdüğü bildirildi.

    Mersin de YPG ye gece operasyonu #2

    Mersin de YPG ye gece operasyonu #3

    Mersin de YPG ye gece operasyonu #4


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