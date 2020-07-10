Mersin'de zabıta 'scooter' ile denetim yapacak

Mersin'de zabıta 'scooter' ile denetim yapacak

Çevreci ve pratik olması sebebiyle Akdeniz Belediyesi'nin zabıta personeli artık scooter kullanacak.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde pratik bir yönteme geçildi.

Belediyede görevli 15 zabıta personeli 'scooter'lı göreve başlayarak, Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerindeki işletmeleri denetledi.

ESNAF ŞAŞKIN

Cadde üzerindeki kaldırım işgaline karşı esnafı uyaran zabıtalara, Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da scooter ile eşlik edereken, ekipleri gören vatandaşlar ve esnaf şaşkınlık yaşadı.

ÇEVRECİ DENETİM

Sivaslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 65 mahalledeki denetimlerin daha çevreci koşullarla yapılmaya başlandığını söyledi.

DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMAYACAKLAR

Pratik, yerli ve milli olduğu için yeni araçların tercih edildiğini vurgulayan Sivasoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki önemli arterlerde bundan sonra denetimlerimizi scooterlar ile yapacağız. Çevreci ve ekonomik, gaz olayı yok. Çevreye karbonmonoksit vermiyor. Vatandaşların da hoşuna gidiyor, güzel tepkiler alıyoruz. Daha çabuk ulaşıyor, en dar aralara bile çabukça girebiliyoruz. 15 arkadaşımız özellikle gündüz vakitlerinde iş yeri denetimleri, işgal ve dilenci konularıyla ilgilenecekler. Bir araçla gidildiği zaman yakıt harcanıyor, zararlı gazlar çevreye yayılıyor, ekonomiye zarar. Ama bunda o yok. Hemen anında ulaşacağız, kenara bırakacağız. İşlemimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz."