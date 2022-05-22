Mersin'deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı
Mersin Silifke'de 15 dakika etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- 22.05.2022 - 18:07
Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu’nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu.
15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı.
Tekneler batmadan kurtarıldı
DHA'nın haberien göre, kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı.