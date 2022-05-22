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    Mersin'deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

    Mersin Silifke'de 15 dakika etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 22.05.2022 - 18:07
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    Mersin'deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

    Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu’nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu.

    15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı.

    Tekneler batmadan kurtarıldı

    DHA'nın haberien göre, kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı.

     

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #1

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #2

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #3

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #4

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #5

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #6

    Mersin deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı #7


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