Mersin'deki fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Mersin Silifke'de 15 dakika etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu’nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu.

15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı.

Tekneler batmadan kurtarıldı

DHA'nın haberien göre, kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı.

























