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    Mersin'deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

    Çamlıyayla'da heyelan ve su baskını meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda Karakapı mevkisinde mahsur kalan 11 doğasever, ekipler tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 16:17
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 16:17
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    Mersin'deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

    11 kişilik doğasever grubu, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden gezintiye çıktı.

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesine hareket eden grup, 9 Ağustos günü arazi aracıyla 2 bin 500 metre yükseklikteki Karakapı mevkisine geldi.

    HEYELANDA MAHSUR KALDILAR

    Doğaveserler, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun kapanmasıyla, bölgede mahsur kaldı. Grupta yer alan Emir Yener, Tarsus Belediyesi ile jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

    Mersin deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı #1

    EKİPLER YOLA ÇIKTI

    İhbar üzerine belediyeye bağlı itfaiye, arama-kurtarma ekipleri ve jandarma, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Ekipler, sabaha karşı dağlık bölgeye ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda kurtarılan doğasever grup, güvenli bölgeye alındı. Jandarma ekipleri grubun Ulukışla'dan geldikleri araçlarını da kurtarıp, ekibe teslim etti.

    DOĞASEVERLER BÖLGEDEN AYRILDI

    Tekrar araçlarına binen doğaseverler, bölgeden ayrıldı.

    Mersin deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı #2

    Mersin deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı #3

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