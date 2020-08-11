Mersin'deki heyelanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Çamlıyayla'da heyelan ve su baskını meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda Karakapı mevkisinde mahsur kalan 11 doğasever, ekipler tarafından kurtarıldı.

11 kişilik doğasever grubu, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden gezintiye çıktı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine hareket eden grup, 9 Ağustos günü arazi aracıyla 2 bin 500 metre yükseklikteki Karakapı mevkisine geldi.

HEYELANDA MAHSUR KALDILAR

Doğaveserler, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun kapanmasıyla, bölgede mahsur kaldı. Grupta yer alan Emir Yener, Tarsus Belediyesi ile jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

EKİPLER YOLA ÇIKTI

İhbar üzerine belediyeye bağlı itfaiye, arama-kurtarma ekipleri ve jandarma, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Ekipler, sabaha karşı dağlık bölgeye ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda kurtarılan doğasever grup, güvenli bölgeye alındı. Jandarma ekipleri grubun Ulukışla'dan geldikleri araçlarını da kurtarıp, ekibe teslim etti.

DOĞASEVERLER BÖLGEDEN AYRILDI

Tekrar araçlarına binen doğaseverler, bölgeden ayrıldı.





