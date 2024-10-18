İHA
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi Akdeniz mevkiindeki meşelik alanda çıkan yangın, bölge sakinlerinde endişeye yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletmeye bağlı arazözler ile işçiler sevk edildi.
MEŞELİK VE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bölgedeki seralara ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Meşelik ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması sürerken, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangınlara karşı duyarlı olunması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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