Meteoroloji uzmanı uyardı: Bol yağışlı bir kışa hazır olun

Türkiye, son yıllarda alıştığı kar manzaralarından uzak, ılıman geçen kış mevsimlerinin ardından bu yıl yeniden beyaza bürünmeye hazırlanıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalı üzerinden 2025-2026 kışına dair dikkat çekici öngörüler paylaştı.

"BU KIŞ UZUN SÜREDİR BEKLENEN DÖNÜŞÜ İŞARET EDİYOR"

Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

Bozyurt, özellikle 2016'dan bu yana ülkede güçlü ve geniş çaplı bir kış yaşanmadığını, yalnızca 2021-2022 döneminin kısmen karlı geçtiğini hatırlatarak, bu kışın uzun süredir beklenen bir dönüşü işaret ediyor olabileceğini vurguladı.

"LA NİNA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜJDE"

Bozyurt şöyle dedi:

"Dünya şu anda zayıf La Nina şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino'nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye'de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj."

"20 ARALIK- 20 OCAK ARASI YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Kar yağışı için tarih veren Bozyurt şu cümleleri kurdu: