Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 07:05
  • Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, yerin 40,08 km derinliğinde ve Fethiye'ye 36.61 km uzaklıkta gerçekleşti.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

