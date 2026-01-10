İstanbul'da makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti Çekmeköy’de makas atarak ve aşırı hızla ilerleyen bir aracın çarptığı kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Göster Hızlı Özet Çekmeköy'de makas atarak ilerleyen bir aracın çarptığı kurye hayatını kaybetti.

Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'da gece saatlerinde Çekmeköy Taşdelen mevkiinde mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıkan kurye H.U. (46), Çekmeköy Taşdelen Alt Geçidi’nde makas atarak ve aşırı süratle ilerlediği iddia edilen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. KURYE CAN VERDİ İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İç Haber Haberleri Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'de "fuhuş" operasyonu: 4 kadın gözaltına alındı

Ankara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti