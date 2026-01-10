Kars'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı.
- Kazada 9 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
- Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.
9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Bu esnada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı otobüs de kargo aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.