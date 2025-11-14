Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde kuvvetli yağış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu illerinde kuvvetli yağış ve kara dikkat çekerek kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ADIYAMAN, ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT VE MARDİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, sabah saatlerinden sonra da Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların, 1.700 ile 1.800 metre rakım üzeri yükseklerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, ERZİNCAN, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS VE ERZURUM

Akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, 1.600 metre rakım üzeri yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

VAN'IN GÜNEYİ İLE ŞIRNAK VE HAKKARİ

Van'ın güneyi ile Şırnak ve Hakkari'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, 1.700 ile 1.800 metre rakım üzerindeki bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



