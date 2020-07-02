Meteoroloji uyardı: Marmara'yı sıcak günler bekliyor

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacak.

Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacak.

İSTANBUL PARÇALI BULUTLU

Hafta sonundan itibaren önümüzdeki bir haftalık süreçte İstanbul'da yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında, parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

BÖLGE SICAK HAVAYA TESLİM OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.