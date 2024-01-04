Meteoroloji uzmanları uyardı! İstanbul'a yüzde 90 kar yağacak Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre İstanbul'da kar kapıya dayandı.. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren kar yağışının görülme olasılığı yüzde 90 olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Yurtta bazı bölgelerde aralık ayında etkili olan kar yağışı İstanbul'a uğramadı.

Yeni yıla girmemizle birlikte ocak ayında İstanbul'da kar yağışı beklentisi de arttı.

Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'da kutup soğukları etkisini gösterebilir.

"İstanbul'da yüzde 90 olasılıkla kar yağışı alacağız"

Kar yağışının bölgede ne zaman etkili olacağı ise merak konusuydu.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.

10-14 Ocak arası yağış bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu.

Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" dedi.

Özdemir'e göre Anadolu'da Ocak ayının sonuna kadar karla mücadele sürecek.