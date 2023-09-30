Meteoroloji ve AFAD uyardı: 17 ile sarı kod verildi Metoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu. MGM'nin sitesinde ise 17 il sarı kod ile uyarıldı.

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Yurt genelinde görülen sağanaklar haftasonu da etkisini artırarak devam edecek.



Sağanak etkisini gösterecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak

Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların bugün sabah saatlerinden ; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu ve Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 30 Eylül Cumartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. atandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Valilikten tedbir uyarısı

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, “Meteorolojik değerlendirmelere göre; Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.