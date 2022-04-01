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    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi

    Meteoroloji, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
    • AA
    • 01.04.2022 - 05:45
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 05:46
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    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

    6 İLA 8 KUVVETİNDE

    Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi #1

    ORTA KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ FIRTINA

    Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi #2


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