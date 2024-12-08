Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey Ege'de hakim olacak fırtına, yarın öğle saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

BALIKÇILARA UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, aynı zamanda, balıkçılar için yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yaptı.