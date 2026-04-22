Meteoroloji’den Erzincan ve çevresi için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLMALARI UYARISI

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Erzincan için 5 günlük tahmin haritası