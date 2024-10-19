Meteoroloji'den Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı

İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı yapıldı.

Yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu; Bilecik çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin, aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir ve çevre illerin kırsal ve iç kesimlerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, zirai dona karşı tedbir almalarının önem taşıdığı belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6-8 DERECE ALTINDA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.