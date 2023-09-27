Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul'a sağanak geliyor
Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alacak sağanak, hafta sonu da devam edecek.