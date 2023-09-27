Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'da perşembe gününden itibaren 3 gün boyunca sürecek sağanak tahmininde bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul'a sağanak geliyor

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alacak sağanak, hafta sonu da devam edecek.