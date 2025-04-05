Meteorolojiden İstanbul'a sağanak ve soğuk hava uyarısı

Haber Merkezi

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları şu anda mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

Hafta sonu itibarıyla yurt genelinde sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanaklar ve bazı bölgelerde yer yer kar yağışı etkili olacak.

İstanbul’da ise cumartesi günü Avrupa Yakası’nda yerel sağanaklar bekleniyor. Pazar günü ve sonrasında yağışların etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

11 İLE SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.