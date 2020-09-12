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    Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile yağış uyarısı yaptı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 18:26
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    Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

     

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamayla Kırıkkaleliler toz fırtınası için uyarıldı.

    "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

    Meteoroloji'den yapılan aaçıklamada, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    Meteoroloji den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı #1

     

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