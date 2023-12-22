Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 il sarı ve turuncu kodla uyarıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı. Aralarında Antalya'nın olduğu şehirlerde kuvvetli sağanak yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde soğuyan hava, beraberinde kar yağışlarını ve sağanağı getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni tahmin haritasına göre Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak, doğu bölgelerdeki illerde ise kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor..

Antalya'da başlayan yağmur, doğu kıyılarına kayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar etkili olarak yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların; Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı

Yarın gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 ile turuncu ve sarı kodla uyarı

Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodla uyarılan iller şöyle sıralandı;



Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 13 (Yağışların, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 16

Trabzon: Çok bulutlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 (Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

5 günlük hava tahmini