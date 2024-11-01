Meteorolojiden, Marmara dahil karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizde özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Hafta başından itibaren kuzeyde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güneydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu hava hâkim olacak.

Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu seyredecek, ancak kuzey ve iç kesimlerde puslu, yer yer sisli bir hava gözlemlenebilir.

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Yurdu bekleyen hava durumuna dair açıklama yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi: