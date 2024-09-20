Meteorolojiden sağanak uyarısı: 3 kent sarıya boyandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış beklenen 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

KARADENİZ VE MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, hatta çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

3 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Trabzon ve Rize'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiği için sarı kodlu uyarıda bulundu.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcaklıkların bugünden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.