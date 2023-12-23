AKOM'dan uyarı! İstanbul'a fırtına geliyor İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar fırtınalı havanın etkili olacağını açıkladı. Fırtınanın etkilerine karşı vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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Yurtta hafta sonuna girerken yağışlı hava da etkisini birçok bölgede gösterecek.

Özellikle İstanbul'da fırtınanın etkili olacağı yönünde yeni veriler paylaşıldı.

İstanbul'da fırtına etkili olacak

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek İstanbulluları uyardı.

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Vatandaşlar uyarıldı

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

Karadeniz'e de fırtına uyarısı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ başlıklı uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“Batı Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor”

Uyarı metninde ayrıca şöyle denildi:

“Doğu Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık’ta Cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor”

Ayrıca ulaşımda aksama yaşanması ihtimali karşısında vatandaşlar uyarıldı.